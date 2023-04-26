Больше всего во Владимирской области болеют подростки и взрослые

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За прошедшую за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 8 111 человек, во Владимире – 2 862.

Превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов было проведено 212 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 20% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы, также выделяются парагрипп (3 типа), баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.