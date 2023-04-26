Житель Александрова украл у соседки по общежитию стиральную машину и холодильник

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Александровскому району задержали на Ярославском вокзале в Москве 36-летнего жителя Александрова, подозреваемого в краже.
Задержанный, проживая в одном из общежитий Александрова, воспользовавшись долговременным отсутствием своей соседки и зная, где хранится ключ от ее комнаты, решил ее незаконно занять. С лета прошлого года проживая на две комнаты, мужчина через некоторое время похитил принадлежащие собственнице стиральную машину и холодильник. Бытовую технику стоимостью 40 тысяч рублей он продал за бесценок, потратив вырученные деньги на алкоголь и продукты, сообщили в областном УМВД.
Обнаружив пропажу, владелица комнаты и имущества обратилась в полицию. Мужчина во всем признался и обязался возместить причиненный материальный ущерб.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.