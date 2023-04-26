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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:30

Строительство первой "умной" площадки во Владимире близится к завершению

Ее планируют ввести в эксплуатацию 1 июля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Сергея Киселева в ВКонтакте

фото со страницы Сергея Киселева в ВКонтакте

Близится к завершению строительство первой во Владимире «умной» спортивной площадки на территории школы №42 в микрорайоне Юрьевец. Стоимость работ составляет более 40 миллионов рублей.

На бывшем пустыре рядом со школой в этом году будет оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, воркаута, силовые тренажеры и трибуны для зрителей.

Помимо стандартных тренажеров на площадке будет функционировать мультимедийный комплекс, с помощью которого можно будет выстроить индивидуальную программу занятий и получить рекомендации по выполнению упражнений.

Как сообщил в соцсетях депутат горсовета Сергей Киселев, плановое окончание строительства спортплощадки - 20 мая, ввод в эксплуатацию - с 1 июля.

Вторая "умная" площадка должна появится в Гусь-Хрустальном.