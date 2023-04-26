Во Владимире приступили к ремонту дворов по нацпроекту

Фото с сайта мэрии

Во Владимире начались работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых проводится в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

За время приема заявок в управление ЖКХ поступило 103 комплекта документов от жителей. Общественная комиссия выбрала 35 дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В этот список вошли дворы следующих многоквартирных домов: пр-т Строителей, 21 и 23; ул. Комиссарова, 4 и 35; ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а; ул. Лермонтова, 43; ул. Добросельская, 201-б; ул. Юбилейная, 38-а; ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6; Сущевский проезд, 1; Октябрьский пр-т, 45; ул. Растопчина, 61; ул. Сурикова, 24; пр-т Ленина, 47-а; ул. Василисина, 17; ул. Модорова, 4; ул. Верхняя Дуброва, 37; ул. Кирова, 17; ул. Ново-Ямская, 2 и 23; ул. Полины Осипенко, 15; ул. Тракторная, 7-а; ул. Песочная, 11; ул. Институтский городок, 6; ул. Ильича, 11; ул. Лакина, 131; ул. Нижняя Дуброва, 39; ул. Тихонравова, 8 и 10; ул. Безыменского, 11 и 18-а; ул. Михалькова, 2.

На сегодняшний день подрядчики уже приступили к благоустроительным работам во дворах домов на ул. Комиссарова, 35, Безыменского, 11, Октябрьском проспекте, 45, проспекте Строителей, 21, 23, а также в микрорайоне Юрьевец на ул. Институтский городок, 6 и на ул. Ноябрьской, 2, 4, 6. На объектах идет демонтаж старого асфальтового покрытия, выполнятся планировка тротуаров.