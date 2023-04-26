Владимирский юридический институт временно возглавила Елена Ткаченко

фото с сайта Владимирского юридического института

Врио главы Владимирского юридического института ФСИН стала Елена Ткаченко. Ее назначили на должность приказом ФСИН России от 13 апреля 2023 года.

Елена Ткаченко родилась во Владимире. В 1998 окончила Владимирский государственный педагогический университет. С 2005 начала службу во Владимирском юридическом институте ФСИН. Работала здесь старшим преподавателем кафедры пенитенциарной педагогики и психологии, доцентом кафедры пенитенциарной педагогики, психологии и социальной работы, начальником кафедры психологии и педагогики профессиональной деятельности, заместителем начальника института по учебной работе.

До этого должность начальника занимал Василий Понкратов, назначенный в 2020 году.