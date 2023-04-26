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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:02

Владимирский юридический институт временно возглавила Елена Ткаченко

Пост начальника покинул Василий Понкратов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта Владимирского юридического института

фото с сайта Владимирского юридического института

Врио главы Владимирского юридического института ФСИН стала Елена Ткаченко. Ее назначили на должность приказом ФСИН России от 13 апреля 2023 года.

Елена Ткаченко родилась во Владимире. В 1998 окончила Владимирский государственный педагогический университет. С 2005 начала службу во Владимирском юридическом институте ФСИН. Работала здесь старшим преподавателем кафедры пенитенциарной педагогики и психологии, доцентом кафедры пенитенциарной педагогики, психологии и социальной работы, начальником кафедры психологии и педагогики профессиональной деятельности, заместителем начальника института по учебной работе.

До этого должность начальника занимал Василий Понкратов, назначенный в 2020 году.