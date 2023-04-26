В Муромском районе три человека пострадали в ДТП с легковыми машинами

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по сведениям Госавтоинспекции, ДТП случилось около 14.20 на 16 километре автомобильной дороге «Муром — трасса М-7».

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Хендай» при движении со стороны Мурома начал совершать левый поворот на перекрестке Борисголеб-Молотицы-Кондраково и не уступил дорогу автомобилю «Киа» под управлением 25-летнего парня.

В результате столкновения водитель «Киа» прибывшими врачами «скорой помощи» был госпитализирован, в то время как его 26-летней пассажирке и водителю «Хендай» помощь оказали на месте ДТП, после чего отпустили лечиться домой.

На месте работало подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, которому пришлось деблокировать пострадавших из разбитых автомобилей.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.