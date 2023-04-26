Из Владимира в зону СВО отправили 14 добровольцев

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25 апреля состоялась отправка 14 добровольцев от Владимирской области, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ.

Впервые производилась отправка в именное подразделение, где будут проходить военную службу только владимирцы. Проходят отбор в это подразделение еще около 10 человек, сообщили в городской администрации.

К военнослужащим по контракту предъявляются требования по состоянию здоровья, гарантируются меры поддержки от Владимирской области. Родственникам военнослужащих по контракту были разъяснены социальные гарантии, была оказана помощь в оформлении документов.