В Суздальском районе двое автомобилистов попались с поддельными правами

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине апреля нарядом ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Суздальскому району в селе Борисовское был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился 22-летний местный житель. По просьбе госавтоинспекторов предъявить документы, молодой человек передал водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности.

При проверке полицейские установили, что документ с данной серией и номером на имя местного жителя в базе отсутствует. Удостоверение было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой оно было признано поддельным. Водитель признался, что водительские права заказал в интернете. Возбуждено уголовное дело, сообщили в областном УМВД.

Еще одно уголовное дело было заведено в отношении жителя села Гавриловское. Так же, как и в предыдущем случае мужчина, при проверке документов, предъявил инспекторам ДПС поддельное водительское удостоверение, купленное им в интернете.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.