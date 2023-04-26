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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:25

Мэр Владимира Дмитрий Наумов проведет пресс-конференцию после майских праздников

Он ответит на накопившиеся вопросы журналистов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Глава региона проводит пресс-конференцию достаточно регулярно, чего не скажешь о мэре Владимира Дмитрии Наумове. За полгода у руля он пока ни разу не встречался с журналистами. А вопросов к главе города накопилось достаточно много.

На последней пресс-конференции Александр Авдеев отметил, что новый мэр скоро порадует журналистов личным общением.

- После майских праздников Дмитрий Наумов соберет журналистов и ответит на все интересующие вопросы. Как всегда работаем в формате полной открытости, - подчеркнул официальный представитель мэрии Александр Карпилович.