Мэр Владимира Дмитрий Наумов проведет пресс-конференцию после майских праздников

фото с сайта городской администрации

Глава региона проводит пресс-конференцию достаточно регулярно, чего не скажешь о мэре Владимира Дмитрии Наумове. За полгода у руля он пока ни разу не встречался с журналистами. А вопросов к главе города накопилось достаточно много.

На последней пресс-конференции Александр Авдеев отметил, что новый мэр скоро порадует журналистов личным общением.

- После майских праздников Дмитрий Наумов соберет журналистов и ответит на все интересующие вопросы. Как всегда работаем в формате полной открытости, - подчеркнул официальный представитель мэрии Александр Карпилович.