В Коврове трое похитителей женщины получили условные сроки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Ковровский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту похищения человека. В нем обвинялись трое местных жителей.

Судом установлено, что ночью 13 марта минувшего года коврочанин поссорился в соцсети со своей знакомой, в результате чего мужчина и женщина обменялись взаимными претензиями и оскорблениями. После этого ковровчанин и задумал похитить свою оппонентку.

Для этого он приехал вместе с двумя ничего не знавшими друзьями в бар, где отдыхала женщина, вывел ее на улицу, применив силу, и посадил на заднее сиденье автомобиля. Только тут мужчина сообщил друзьям о похищении, и предложил им присоединиться к нему.

Втроем они вывезли потерпевшую в безлюдное место, где удерживали, в то время как один изних нанес ей три удара по лицу и голове.

В результате женщине удалось сбежать и обратиться в полицию. Вскоре все трое были задержаны и полностью признали вину.

С учетом всех обстоятельств суд признал мужчин виновными и приговорил к условным срокам лишения свободы на сроки от 1 до 1,5 лет.