В Областном центре спецмедпомощи Владимира проводят операции по восстановлению функции кисти

фото регионального Минздрава

В Областном центре спецмедпомощи проводят операции по восстановлению функции кисти (Контрактура Дюпюитрена). Это патология кисти, возникающая из-за перерождения соединительной ткани в области ладони и пальцев, что приводит к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении.

Основные жалобы пациента – невозможность надеть перчатку, косметический дефект, а также дискомфорт в трудовой деятельности и в быту, связанный с невозможностью полностью разогнуть палец.

В медцентре Пиганово проводят операции при контрактурах Дюпюитрена любой степени тяжести, а также при рецидивах заболевания, в том числе с использованием малоинвазивной техники. В ходе операции иссекается рубцовая ткань, одновременно проводится кожная пластика дефекта. Операция не требует общего наркоза и проходит под местной анестезией. Длительность госпитализации составит не более 4 дней. А уже через 2,5 недели после операции пациент может вернуться к труду и привычной комфортной жизни, сообщает региональный Минздрав.