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НовостиОбщество26 апреля 2023 5:58

Житель Суздальского района выплатил алименты только после возбуждения уголовного дела

Он задолжал несовершеннолетнему сыну 480 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Владимирской области погасил 480 тысяч рублей алиментного долга после того, как судебные приставы возбудили в отношении него уголовное дело.

Исполнительное производство с 38-летнего мужчины находится на контроле в Суздальском отделении судебных приставов. Отец несовершеннолетнего сына обязан ежемесячно перечислять алименты, однако этого не делал. Мужчина игнорировал извещения о вызове на прием к приставу и скрывался от сотрудников ведомства, а также не был официально трудоустроен.

После принудительного привода в отделение, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. В итоге, мужчина был привлечен к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на 60 часов, которое должник отбыл. Однако алименты платить не стал.

Тогда судебными приставами было возбуждено и передано на рассмотрение в суд уголовного дело. Чтобы не получить судимость, он полностью погасил задолженность перед ребенком. Текущие алиментные платежи находятся на контроле судебных приставов Суздальского района.