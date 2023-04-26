Во Владимирскую область прибыла делегация из Гамбии

фото из телеграма Алексея Говырина

Во Владимирскую область по инициативе депутата Госдумы Алексея Говырина прибыли представители правительства и депутаты Национальной Ассамблеи Гамбии.

В ВлГУ члены делегации встретились с руководством вуза. Как отметил Анзор Саралидзе, профессиональная команда преподавателей, материальная база вуза и накопленный опыт работы со студентами из Африки позволят удовлетворить запросы гамбийцев на обучение специалистов инженерно-технического профиля. Потребность в таких кадрах в Гамбии высокая. Руководство этой страны ведет переговоры с Россией об увеличении квоты на подготовку специалистов для своей экономики.

«Для нас крайне важно, чтобы гамбийские студенты обучались в вузах региона и в процессе подготовки осваивали технологии и оборудование, которые производят во Владимирской области. Это создаст необходимую основу для взаимовыгодного сотрудничества не только с Гамбией, но и всем африканским континентом», - отметил Алексей Говырин в своем телеграме.

Также гости побывали в компании «Нанотех». Это один из мировых лидеров производства мембранных фильтров. После осмотра цехов руководитель делегации Омар Дарбо сказал: «Нам определенно необходимо такое оборудование».

Вице-губернатор Александр Ремига пригласил гамбийских партнеров к участию во Владимирском инвестиционном конгрессе в декабре 2023 года. Гамбийцы, в свою очередь, предложили установить побратимские связи Владимирской области и одного из регионов своей страны.