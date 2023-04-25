Во Владимирской области аттестовали уже более 40 экскурсоводов и гидов-переводчиков

Фото Правительства Владимирской области.

25 апреля во Владимире состоялась уже третья в этом году аттестационная комиссия для экскурсоводов и гидов-переводчиков. В этот раз проверку профессионального уровня прошли 19 претендентов. Всего с начала 2023 года был аттестован 41 человек.

В комиссию вошли представители ряда региональных министерств, Дирекции особо охраняемых природных территорий, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ВлГУ и других учреждений культуры и туризма.

Экзамен проводился в форме тестирования и практического задания. Экскурсоводам и гидам, имеющим стаж работы более трёх лет, разрешено было выполнять только практическую часть. В Правительстве Владимирской области сообщают, что участники испытания показали достойный уровень знаний в области истории, краеведения, географии и культуры Владимирского края, а также умение донести информацию до туристов. По итогам аттестации сведения о них разместили в едином реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков.