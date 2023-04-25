Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 12:50

Владимирский омбудсмен прокомментировала избиение подростка в Александровском районе

Юлия Раснянская просит провести комиссию по делам несовершеннолетних
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская прокомментировала ситуацию с избиением 15-летнего ребенка в Александровском районе.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, где слышно и видно, как мужчина говорит своему 10-летнему сыну бить подростка битой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и сейчас проводит проверку.

«Конфликт, произошедший в Александровском районе вызывает недоумение и возмущение. Двое подростков играли в футбол на стадионе. В ходе игры между ребятами произошел конфликт. Разозлившись, один из мальчиков ушел, но вскоре вернулся на поле вместе со своим отцом. Вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства ссоры, отец стал ее соучастником. Разрешение конфликта между детьми силой, тем более с участием взрослого - недопустимо! Как Уполномоченный держу ситуацию на контроле. Направила в адрес главы района просьбу незамедлительного проведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, с целью выработки мер по разрешению конфликтной ситуации», - написала Юлия Раснянская в своем телеграм-канале.