Владимирский омбудсмен прокомментировала избиение подростка в Александровском районе

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Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская прокомментировала ситуацию с избиением 15-летнего ребенка в Александровском районе.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, где слышно и видно, как мужчина говорит своему 10-летнему сыну бить подростка битой. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и сейчас проводит проверку.

«Конфликт, произошедший в Александровском районе вызывает недоумение и возмущение. Двое подростков играли в футбол на стадионе. В ходе игры между ребятами произошел конфликт. Разозлившись, один из мальчиков ушел, но вскоре вернулся на поле вместе со своим отцом. Вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства ссоры, отец стал ее соучастником. Разрешение конфликта между детьми силой, тем более с участием взрослого - недопустимо! Как Уполномоченный держу ситуацию на контроле. Направила в адрес главы района просьбу незамедлительного проведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, с целью выработки мер по разрешению конфликтной ситуации», - написала Юлия Раснянская в своем телеграм-канале.