В Петушинском районе построят еще один реабилитационный центр возле комплекса "Шередарь"

фото регионального Правительства

24 апреля в Петушинском районе состоялась церемония закладки камня в основание нового круглогодичного реабилитационного центра «ШереШередарь».

«Скоро здесь появится реабилитационный центр для детишек со всей страны, которые будут бесплатно восстанавливаться после тяжелых заболеваний и травм. Новый многопрофильный центр будет принимать детей с аутоиммунными, генетическими, эндокринологическими заболеваниями, а также в состоянии посттравматического стресса. Среди них – и наши юные соотечественники из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья, Херсонской области», – отметил губернатор Александр Авдеев.

Строительство круглогодичного реабилитационного центра на 60 детей и 60 волонтеров начнется с разработки участка под инженерные сооружения.

Центр будет включать жилые корпуса, кафе, досуговые площадки. Дети смогут заниматься спортивными и творческими активностями: стрелять из лука, кататься на лошадях, сплавляться на байдарках, мастерить поделки, ставить театральные постановки при поддержке волонтёров, которых здесь называют «шери».