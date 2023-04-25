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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:41

Владимирцам на улице будут раздавать георгиевские ленточки

Получить их можно будет сразу в нескольких местах
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СМИРНОВА

Во Владимирской области, как и по всей стране, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Георгиевская ленточка»

До 9 мая получить ленточку можно на улицах городов и поселков нашего региона. В частности, во Владимире раздавать ленточки будут на Соборной и Театральной площадях, площади Ленина и Победы, сообщает региональное Правительство. Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте.

Жителей региона просят не носить ленточки на волосах, ремнях и обуви, а также не привязывать на антенну автомобиля. Лучшее место для нее – на груди, у самого сердца.