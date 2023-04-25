Силовикам Владимирской области приобрели ружья для борьбы с беспилотниками

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил 25 апреля 10 противодроновых ружей, которые необходимы в борьбе с беспилотниками.

«В марте ко мне обратились наши правоохранительные органы с просьбой помочь с приобретением средств борьбы с беспилотниками. Такая техника обязательно должна быть у тех, кто охраняет безопасность жителей. На средства из резервного фонда областного Правительства приобрели 10 противодроновых ружей. Сегодня передал их нашим подразделениям. Удобные, мощные. Весят около трех кг. Подавление сигнала до трех км», написал Авдеев у себя в телеграм-канале.

При этом глава региона надеется, что их не придется использовать на территории Владимирской области. И ружья будут использоваться лишь для подготовки защитников Отечества и победы в спецоперации.