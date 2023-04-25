В Гусь-Хрустальном районе загорелась трава у конюшни

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

25 апреля сотрудники МЧС ликвидировали пожар сухой травы на площади 3 тысячи квадратных метра у деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Около деревни также располагается конюшня.

С начала года в области зарегистрировано 1052 пожара, в том числе 282 случая горения сухой травянистой растительности на площади более 525 гектаров.

Из запланированных 1043 км минерализованных полос выполнено 247,3 км (23,7 %) в 125 населенных пунктах из 391. На сегодняшний день в рамках проводимых проверок обследовано 232 населенных пункта и 116 садоводческих товариществ. По результатам проверок предписано к устранению 104 нарушения требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечены 6 должностных лиц.

Напоминаем, что в области установлен особый противопожарный режим, а значит - разведение огня на природе запрещено! Штрафы - до 20 тысяч на граждан.