Около владимирского аэропорта "Семязино" ликвидируют сады

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Из-за расширения владимирского аэропорта "Семязино" ликвидируют огородное некоммерческое товарищество "Полет", сообщает издание "Зебра ТВ" .

Сады возникли после того, как владимирский завод прецизионного оборудования заключил с владимирским аэродромом договор на пользование земельным участком. При этом дачные участки в собственность не оформлялись.

На информационных стендах появилось объявление, где сказано, что кооператив занимает часть участка, который относится к аэродрому. Было принято решение о реконструкции аэродрома «Семязино», включая его взлетно-посадочную полосу. Прекратить пользоваться участками садоводам нужно до 10 мая.