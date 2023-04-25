Во Владимире рабочий угнал «УАЗ» организации, чтобы доехать до дома

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели городского главка полиции Владимира возбудили уголовное дело по факту угона в отношении 34-летнего жителя Суздаля.

В начале апреля в полицию поступило сообщение об угоне «УАЗа», стоявшего на улице Мира. Обращение сделали сотрудники организации, которой принадлежала машина.

Через некоторое время пропавший внедорожник заметили инспекторы ГИБДД в Суздальском районе. Остановив машину, полицейские выяснили, что за рулем находился сотрудник этой же организации, трудившийся там разнорабочим.

По словам мужчины, он воспользовался машиной, чтобы доехать до дома. Кроме того, его заподозрили в употреблении за рулем алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался, за что на него был составлен административный протокол.

Расследование уголовного дела продолжается, машина возвращена законным владельцам.