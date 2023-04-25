Во Владимирской области под картофель отведено больше 10 тысяч гектаров посевной площади

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В 2022 году во Владимирской области посевная площадь картофеля в хозяйствах всех категорий составила 10,6 тысяч гектаров. Большая часть принадлежит хозяйствам населения - 67,5%. У сельскохозяйственных организаций 25,5% от общей посевной площади картофеля. Меньше всего у крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей - всего 6,9%, сообщает Владимирстат.

Урожайность картофеля в прошлом году составила 161 центнер с гектара. Лидером по производству картофеля в 33 регионе является Меленковский район. Там было собрано 31,9% от общего объема собранного картофеля в 2022 году.