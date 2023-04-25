В Александровском районе мужчина приказал 10-летнему сыну избить своего обидчика битой

фото с сайта регионального Следкома

В социальных сетях появилось видео с избиением подростка в поселке Балакирево. На видео слышно, как взрослый мужчина говорит своему сына бить подростка битой. На случившееся отреагировал региональный Следком. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По версии следствия, 22 апреля около 18 часов, находясь на стадионе «Рубин» в поселке Балакирево по указанию своего отца 10-летний мальчик нанес удары битой в область тела и ног 15-летнему подростку. В результате происшествия потерпевшему причинен вред здоровью. По словам местных жителей, у подростка перелом ноги.

Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, дадут уголовно-правовую оценку действиям всех участников конфликта.

К слову, в комментариях к видео люди говорят, что 15-летний подросток вместе со своим другом долгое время измывался над 10-летним мальчиком. По всей видимости, папа стерпеть не смог и решил разобраться "по-мужски".