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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:53

Во Владимирской области расширение трассы Р-132 обойдется в 8 миллиардов рублей

Выполнить работы планируется в течение трех лет
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальном сайте госзакупок России ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» открыло электронный конкурс на поиск подрядчика по ремонту участка федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» от 255 до 277 километра. Фактически это путь между Владимиром и Суздалем.

Согласно документации, начальная стоимость контракта составляет 8 миллиардов 140 миллионов 10904 рубля.

Целью работ дорожники называют восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков автодорог с доведением конструктивных элементов до уровня, соответствующего нормативам.

На трассе должно быть сделано четыре полосы движения — по две в каждую сторону, а проектная скорость составит 100 километров в час. Здесь же установят разделительные барьеры и устроят всю необходимую инфраструктуру.

По плану, работы будут полностью завершены к концу 2025 года.