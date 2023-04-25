Антитеррористическая комиссия Владимирской области ужесточила меры безопасности на майские праздники

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24 апреля прошло заседание антитеррористической комиссии Владимирской области. На нем обсуждались меры безопасности на майские праздники.

Власти 33 региона и все спецслужбы будут работать в дни майских праздников усиленном режиме. В регионе будет больше патрулей, которые будут работать на территории массового пребывания людей. Также планируются проверки торговых центров, рынков, ярмарок и складов продукции.

Уже заявлено, что для недопущения несанкционированного въезда транспорта и неконтролируемого прохода граждан в места праздничных мероприятий, вокруг будут устанавливаться заграждения, турникеты, грузовики, а также стационарные и ручные металлодетекторы. Также на парадах и других мероприятиях планируют задействовать сотрудников правоохранительных органов, а также представителей казачества, народных дружин и добровольцев.