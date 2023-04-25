Владимирский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке России по суточному бегу

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Завершился «Кубок России, бег 24 часа». Соревнования прошли в Череповце Вологодской области.

Суточный бег – один из видов сверхмарафона, в котором участники стараются пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов. Состязания в Череповце проходили по асфальтовому кругу протяженностью 800 метров.

Воспитанник владимирской муниципальной СШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва Семен Кузьмин стал серебряным призером соревнований. Его результат - 249 км, что превышает норматив для присвоения звания «мастер спорта».