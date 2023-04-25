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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 7:28

В Петушинском районе обнаружены два подпольных игровых клуба

В организации азартных игр обвиняют двух иностранцев и местного жителя
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Как сообщают Управление ФСБ России по Владимирской области и региональное Следственное управление СКР, в ходе работы на территории петушинского района были задержаны трое подозреваемых в организации незаконных азартных игр. Ими оказались 40 и 43-летний выходцы из стран ближнего зарубежья, а также 49-летний житель Владимирской области.

По версии следствия, с мая по июль 2022 года мужчины организовали в нежилых помещениях на территории района игровые клубы, в которых установили специальное оборудование с компьютерными программами для проведения азартных игр.

Организатор распределил роли и принимал меры к конспирации, в то время как от игроков принимались денежные ставки.

В ходе работы оперативники выявили два принадлежащих мужчинам клуба, из которых изъяли 40 персональных компьютеров.

На днях по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.