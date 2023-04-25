Представители Гамбии будут обучаться в ВлГУ

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Инженерные кадры для Гамбии готовы обучать во Владимирском госуниверситете. Об этом сообщает депутат Государственной думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале.

"В ВлГУ прошла встреча членов делегации из Гамбии и руководства вуза. Как отметил и. о. ректора ВлГУ Анзор Саралидзе, профессиональная команда преподавателей, материальная база вуза и накопленный опыт работы со студентами из Африки позволят удовлетворить запросы гамбийцев на обучение специалистов инженерно-технического профиля", написал он.

Потребность в таких кадрах в Гамбии высокая. Руководство этой страны ведёт переговоры с Россией об увеличении квоты на подготовку специалистов для своей экономики.

По мнению Алексея Говырина, который и был инициатором визита делегации Гамбии во Владимирскую области, для нас крайне важно, чтобы гамбийские студенты обучались в вузах региона и в процессе подготовки осваивали технологии и оборудование, которые производят непосредственно в 33 регионе. Потому что это приведет к тому, что Гамбия начнет закупать это самое оборудование. А мы увеличим число рынков сбыта.