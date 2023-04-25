В Киржаче при ремонте здания поликлиники похищено 20 миллионов рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, 22 декабря 2021 года Киржачская районная больница и ООО «Лидер» заключили контракт на выполнение работ по реконструкции входной группы здания поликлиники и устройству открытой регистратуры.

Стоимость работ составила более 40 миллионов рублей, а выполнить ее должны были до 30 декабря 2022 года.

Больница перечислила 6 мая минувшего года подрядчику более 20 миллионов рублей аванса, однако в связи с нарушениями строителями сроков контракт был расторгнут. Тут и выяснилось, что работы произведены плохо. Эксперты сделали заключение, что часть работ не выполнена вовсе, а в другой части использованы более дешевые материалы.

К примеру, без согласования с больницей подрядчики заменили российские светильники под люминисцентные лампы на китайские светодиодные с более низким классом и степенью защиты, стоящие в два раза дешевле. Также заменили и светодиодные светильники с секционными радиаторами. Таким образом, стоимость выполненных работ составила чуть более 10,4 миллионов рублей, в то время как исправление недостатков обошлось более чем в 12,7 миллионов. Аванс подрядчики не вернули, в связи с чем бюджет региона потерпел убытки в 20 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены следователям полиции Киржачского района, которые возбудили уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Расследование продолжается.