Во Владимирской области отделения почты будут закрыты 1 и 9 мая

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Владимирской области.

8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы. Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.