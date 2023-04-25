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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:11

Во Владимирской области отделения почты будут закрыты 1 и 9 мая

Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Владимирской области.

8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы. Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.