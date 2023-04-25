Во Владимирскую область отправили двух спасенных рысят

фото со страницы Центра реабилитации рысей «ABCR»

Во Владимирскую область отправили двое рысят, которых спасли в Кировской области. Их поместят в Центр реабилитации рысей «ABCR» в Киржачском районе, где животным помогают вернуться в естественную среду обитания.

Центр был создан в 2019 году. На данный момент он является единственной в своем роде организацией, которая проводит комплексную реабилитацию рыси с последующим выпуском животных в дикую природу.

Каждый год в осенне-зимний период появляется информация о выходе рысей в населенные пункты. Как правило, это молодые особи рыси, которые остались без матери. Молодые особи не способны самостоятельно прокормиться зимой в лесу, и уже истощенными они выходят в населенные пункты в поисках легкой добычи. В состоянии истощения они не выживут. Их необходимо помещать в Центр, где под присмотром специалистов звери восстанавливают свои силы и в течение нескольких месяцев готовятся к возвращению в дикую природу.

В Центр также попадают рыси, которые ранее были куплены людьми в качестве домашних питомцев. Единственным местом, куда возможно поместить таких особей, является Центр реабилитации рыси ABCR, где для зверей создаются благоприятные условия и где животные могут пройти реабилитацию.