Во Владимире полицейские провели рейд «Ночной город»

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшие выходные сотрудники ППС, ДПС, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники совместно со студентами-волонтерами и членами Общественного совета при городской полиции провели рейды по Владимиру.

Было проверено 29 круглосуточных «наливаек», где выявлено семь правонарушений в части розничной продажи алкоголя. Сотрудники ППС составили 30 протоколов за мелкое хулиганство, распитие спиртного и появление в пьяном виде в общественных местах, в то время как инспекторы ПДН составили 10 протоколов на родителей, плохо исполняющих свои обязанности, в том числе по поводу четырех подростков, гулявших ночью без присмотра взрослых.

На улице Большая Московская нарядом ППС задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в повреждении машины такси, а оперативники задержали 25-летнего парня, находящегося ф федеральном розыске.

Инспекторы ДПС составили массу протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе задержали четверых пьяных водителей в возрасте от 22 до 54 лет. Эти водители сели за руль повторно, так что решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Такие рейды на территории областного центра будут продолжены.