Из мэрии Владимира уволился Антон Арудичи

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В городской администрации новый начальник в управлении экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг. Это Ольга Сергеевна Гарева. Информация об этом есть на официальном сайте мэрии. До этого управление возглавлял Антон Аручиди.

По данным Зебра ТВ, Антон Арудичи в марте написал заявление на отпуск с последующим увольнением. По неподтвержденной официально информации, он мог уехать в Сочи, где у его отца есть бизнес.

Напомним, в 2016 году Антон Аручиди был осужден на 4,5 года условно со штрафом в 900 тысяч рублей за мошенничество с городской землей, когда он был директором «Владимирстройзаказчик». Однако в сентябре 2019 года он был назначен начальником городского управления экономики.