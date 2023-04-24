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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 14:18

Во Владимире после погони со смертельным ДТП возбуждено уголовное дело

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по результатам доследственной проверки по факту смертельного ДТП, произошедшего поздно вечером 23 апреля в районе поселка Вяткино, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, молодой человек на «Ладе» десятой модели проигнорировал законные требования инспекторов Отдела ГИБДД городского главка полиции Владимира, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта».

В результате водитель и пассажирка «Гранты», а также водитель «Лады» были госпитализированы. К сожалению, парень из «десятки» 24 апреля скончался в больнице от полученных травм.

В ходе расследования следователям предстоит дать оценку действиям всех участников ДТП, а также причинам и условиям, способствовавшим произошедшему.