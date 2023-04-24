В Киржаче с местных жителей брали деньги за бесплатную газификацию

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведения проверки по многочисленным обращениям местных жителей было установлено, что при подключении к сетям газораспределения в рамках бесплатной газификации домов, ресурсоснабжающая организация направляла абонентам не только договор о подключении, но и проект соглашения с указанием размера платы за подключение. По закону такое соглашение не предусмотрено.

В результате четыре местных жителя в общей сложности заплатили более 370 тысяч рублей. При этом ранее по таким же фактам дознаватели выносили незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тем не менее, прокуратура усмотрела состав крупного мошенничества, и по требованию надзорного ведомства следователи отдела полиции Киржачского района 21 апреля возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.