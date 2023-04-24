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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:14

В Муроме над Окой сомкнется второй автомобильный мост

В ближайшее время два берега реки соединятся
Алексей КОТМЫШЕВ
Во время возведения центрального руслового пролета. Фото: ГК "Автодор"

Во время возведения центрального руслового пролета. Фото: ГК "Автодор"

Как сообщили в Госкомпании «Автодор», 28 апреля состоится торжественная церемония замыкания руслового пролетного строения нового вантового моста через Оку, который возводят в рамках строительства трассы М-12.

Проще говоря — по мосту можно будет переправиться на другую сторону. Уже сейчас смонтированы все 34 пары вант, так что фактически мост почти готов.

Напомним — его возведение началось летом 2021 года в районе ныне действующего автомобильного моста на границе Владимирской и Нижегородской областей. Длина сооружения составит 1377 метров, высота пилонов — 80 метров, всего их здесь будет два. Ширина моста составит 24,4 метра.