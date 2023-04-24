Во Владимире открылась персональная выставка Бориса Французова

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30 лет назад ушел из жизни художник Борис Французов. В память о нем в "Палатах" открылась выставка, где представлено более 50 офортов мастера и личные вещи, с помощью которых он создавал свои «графические картины».

«В нашем музейном фонде хранится около 60 предметов Бориса Французова, но показываем мы далеко не все. В постоянной экспозиции – 2-3 работы, которые сменяются раз в полгода. Благодаря этой персональной выставке мы можем показать огромный срез творчества мастера, и это очень важно», - отметила старший научный сотрудник ВСМЗ Надежда Севастьянова.

Бревенчатые избы, бескрайние поля, деревья в снегу, жители деревни Заречье в своих повседневных заботах, одинокие стога или просто разъезженная колея, - в этих малых и таких, казалось бы, незначительных вещах художник находит невероятную красоту и поэтичность, одухотворяет их, наделяет философскими смыслами, приоткрывает дверцу в мир той самой «загадочной русской души».