Спортсменка из Владимирской области победила на первенстве Европы по самбо

фото с сайта регионального Правительства

Самбистка из Карабаново Арина Фурманова одержала безоговорочную победу в возрастной категории до 16 лет в весе 41 кг на первенстве Европы, которое состоялось в Хайфе (Израиль). Всего в объединённом первенстве и чемпионате Европы приняло участие 479 спортсменов из 23 стран. Российские самбисты завоевали 67 медалей (58 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых) и заняли первое командное место.

«Наши спортсмены выступили достойно, отдельно хочется отметить юниоров и девушек, которые взяли золото во всех весовых категориях. Но, конкуренция в Европе есть, и нашей сильной школе самбо дают бой. Несколько медалей увозят представители Боснии и Герцеговины, у сборной Молдовы очень сильный состав, представители Армении и Грузии не сдают позиций. Румыны, голландцы, хорваты и сербы привезут на родину не по одной медали с этого Чемпионата, а представительнице Германии удалось выиграть золото. Приятно видеть, как наш вид спорта развивается за пределами страны», – поделился президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.