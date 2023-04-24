Во Владимирской области 42 тысячи гектаров земли исследуют на жуков-вредителей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, с мая по сентябрь текущего года специалисты ведомства проведут мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Владимирской области.

В ходе исследования будут выявлять популяции жуков-вредителей и прочих насекомых, причем как путем простого осмотра, так и с использованием феромонных и цветных клеевых ловушек. Образцы насекомых направят на исследование в лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.

Проверку проведут и в теплицах, где грунт исследуют на наличие южноамериканской томатной моли и других вредителей.

Мониторинг проведут не только на сельхозземлях и в теплицах, но также на складах, на территориях сельхозпредприятий и на приусадебных участках. Во всех этих районах также установят феромонные и прочие ловушки на различных вредителей.

Мониторинг проводится с целью обнаружения вредителей и определения характеристик их популяций, что позволит своевременно принимать меры по борьбе с ними.