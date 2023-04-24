Счетная палата Владимирской области нашла нарушения в работе центра "Авангард"

Фото регионального Правительства

В 2022 году военно-патриотический центр «Авангард» получил из областного бюджета субсидию в 98,3 миллиона рублей. 98% этой суммы центр смог освоить. За год там провели 5 военно-патриотических смен и 23 учебных сбора по основам военной службы. В них участвовали 4 тысячи учеников 10 классов школ и студентов первых курсов колледжей. Это значит, что «Авангард» выполнил условия предоставления субсидии.

Но проверка Счетной палаты нашла и нарушения. Руководство центра игнорировало требования бухгалтерского учета, не соблюдало правила ведения реестра договоров с заказчиками и нарушило законодательство о закупках и защите конкуренции. Кроме того, центр не вовремя платил подрядчикам за выполненную работу.

«Выявлены факты, свидетельствующие об отсутствии единого подхода при управлении АНО «Авангард» приобретенным имуществом, что не способствует обеспечению его эффективного использования», –– сообщили в Счетной палате.

Результаты проверки надзорный орган отправил в прокуратуру и УФАС по Владимирской области. Директор АНО «Авангард» получил представление.