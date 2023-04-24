Во Владимире самую чистую воду пьют жители Ленинского района

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Городская администрация сообщила о результатах исследований водопроводной воды.

На анализ взяли воду из Судогодского водозабора (ее пьют жители Ленинского района, Юрьевца и Загородного парка), Нерлинского водозабора (Октябрьский и Фрунзенский районы), а также водозаборов Оргтруда и Лесного.

Самая чистая вода – в Ленинском районе. Она не имеет запаха, привкуса и примесей хлора, практически бесцветная и абсолютно прозрачная. В то же время вода здесь наиболее жесткая, содержит большое количество солей, а также максимальный водородный показатель, но имеет наименьшую окисляемость. По содержанию металлов в воде можно обнаружить небольшое количество железа, бария, стронция, лития, мышьяка, кадмия, бериллия, свинца и никеля.

Вода из Нерлинского водозабора имеет цветность почти в 4 раза большую, а также наибольшее содержание остаточного хлора. Наименее жесткая вода с низким содержанием солей – в Оргтруде, наиболее щелочная – в Октябрьском и Фрунзенском районах. В водозаборах содержатся нитраты, нитриты, сульфаты, аммиак, алюминий, марганец, медь, молибден и кремний. В Оргтруде вода также содержит фториды и хром, в Лесном - селен и ртуть, в Октябрьском и Фрунзенском районах - цинк, хром, ртуть и цианиды.

По органическим, неорганическим и микробиологическам показателям вода во всем Владимире соответствует нормативам.