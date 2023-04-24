В Александрове у администратора гостиницы украли 40 тысяч рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 17 апреля администратор одной из гостиниц Александрова позвонила в полицию и рассказала об исчезновении из ее дамской сумки 40 тысяч рублей.

Оперативники вскоре установили, что к краже может быть причастна 35-летняя жительница Ярославля, жившая в этой гостинице. Вскоре ее задержали и привезли в Александров, где бывшая постоялица во всем призналась.

По ее словам, она приезжала в Александров в поисках работы и остановилась в отеле. Как-то вечером она в нетрезвом виде возвращалась в свой номер и заметила, что в помещении для персонала оставлена без присмотра женская сумка.

Дама воспользовалась ситуацией, взяла деньги и уехала домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. Ущерб она обещала возместить.