Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 10:03

Во Владимирской области ночная погоня закончилась ДТП с пострадавшими

«Лада» десятой модели удирала от инспекторов ДПС и в итоге врезалась в другую машину
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информацию о «гонщике» на отечественной легковушке владимирские автомобилисты выложили в социальных сетях областного центра поздно вечером 23 апреля. Владимирцы сообщали, что сотрудники Госавтоинспекции преследовали «Ладу», которая сперва удирала от них по городу, а затем выскочила на трассу Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Мурома, выехала на встречную полосу и в итоге лоб в лоб ударила «Ладу Приора».

В УМВД России по Владимирской области пока эту ситуацию не комментируют. Тем временем, в Следственном управлении СК России по Владимирской области рассказали, что по данному факту в ведомстве начали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, полученным от самих водителей, за рулем скрывавшейся от ДПС «Лады» находился 17-летний парень, который после ДТП скончался в больнице. Также травмы получили девушка и молодой человек, в машину которых врезалась легковушка.

Между тем, в региональном Следкоме тоже не стали раскрывать подробности произошедшего до окончания проверки.