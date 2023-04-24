Во Владимирской области ночная погоня закончилась ДТП с пострадавшими

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информацию о «гонщике» на отечественной легковушке владимирские автомобилисты выложили в социальных сетях областного центра поздно вечером 23 апреля. Владимирцы сообщали, что сотрудники Госавтоинспекции преследовали «Ладу», которая сперва удирала от них по городу, а затем выскочила на трассу Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Мурома, выехала на встречную полосу и в итоге лоб в лоб ударила «Ладу Приора».

В УМВД России по Владимирской области пока эту ситуацию не комментируют. Тем временем, в Следственном управлении СК России по Владимирской области рассказали, что по данному факту в ведомстве начали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, полученным от самих водителей, за рулем скрывавшейся от ДПС «Лады» находился 17-летний парень, который после ДТП скончался в больнице. Также травмы получили девушка и молодой человек, в машину которых врезалась легковушка.

Между тем, в региональном Следкоме тоже не стали раскрывать подробности произошедшего до окончания проверки.