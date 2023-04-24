Дизайнер из Владимирской области стала лучшим детским кутюрье на конкурсе в Санкт-Петербурге

фото со страницы Татьяны Андреевой в ВКонтакте

Учитель географии и начинающий дизайнер Татьяна Андреева из Красной Горбатки заняла первое место в номинации «Лучший детский кутюрье» на конкурсе «Кутюр по-русски». Он прошел в Санкт-Петербурге.

На гала-показе Татьяна представила пять уникальных образов, которые посвятила последней царской семье Романовых.

«Вдохновением для меня послужил сборник воспоминаний и рассказов о семейной жизни Николая II, воспитании детей в царской семье. Поскольку я педагог, мне близка тема воспитания. Поэтому хотелось создать такую коллекцию, которая позволила бы через красивые наряды, заинтересовать детей культурой нашей страны, через образ царской семьи, приобщить к семейным ценностям», - рассказывает Татьяна.

Жюри конкурса, в которое входили известные актеры, модельеры, дизайнеры, отметили гармоничное сочетание современных трендов и культуры дореволюционной России в коллекции Татьяны Андреевой.