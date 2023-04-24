В Юрьев-Польском подрядчиков обвиняют в мошенничестве при строительстве ФАПа

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Юрьев-Польского района проведена проверка, в ходе которой вскрылось нарушение при реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в 2021-2025 годах, входящего в состав нацпроекта «Здравоохранение».

Установлено, что 27 декабря 2021 года Юрьев-Польсцая ЦРБ заключила госконтракт с компанией АО «Авиапромстрой» на работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в селе Беляницыно на сумму 10 миллионов рублей.

В свою очередь, «Авиапромстрой» привлек в качестве субподряда ООО «Фора», а та привлекла субподрядчиком ООО «УК-ЭГИДА».

По версии прокуратуры, с 10 января 2022 года по 27 июля 2022 года руководитель последней злоупотребил доверием и похитил 63 тысячи рублей, не выполнив предусмотренные сметой строительные работы.

Материалы проверки были направлены следователям полиции Юрьев-Польского района, которые возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».