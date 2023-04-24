В Собинском районе 49-летний хозяин погиб в сгоревшем деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской о

Как сообщают Главное управление МЧС России по Владимирской области и региональное Следственное управление СКР, в 17.17 диспетчеры Собинского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов в деревню Шувалиха, где огнем оказался объят частный жилой дом.

На место выехало 13 сотрудников МЧС на четырех машинах. К моменту их приезда дом и сарай горели по всей площади, также пламенем оказался охвачен внедорожник «УАЗ», припаркованный поблизости.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров, пожарные не дали огню разойтись дальше.

К сожалению, на месте было обнаружено тело погибшего 49-летнего мужчины. По версии следствия и дознавателей МЧС, причиной случившегося могла стать неисправность печи. Проверка по данному факту продолжается.