В Муромском районе водных путей открыта навигация речного флота

Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», с 24 апреля в границах Муромского района водных путей навигация открыта от поселка Елатьма Рязанской области до входа в канал Сейма, расположенного в Нижегородской области.

Таким образом, в Муроме на Оке и на всем ее протяжении в пределах границ Владимирской области начался ход судов, включая Карачаровскую старицу, ведущую к Окской судоверфи в Навашино.

В «Канале имени Москвы» отметили, что торжественная церемония открытия и старта круизной навигации намечены на 29 апреля. Пока же речь идет больше о технических судах.

Напомним — открытие навигации пока не касается маломерных судов — моторных лодок, водных мотоциклов, катамаранов и прочих. Для них навигация во Владимирской области стартует с 15 мая, а для рыбаков с 11 июня — сразу после завершения нерестового периода.