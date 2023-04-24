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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:05

За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 28 человек

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Артем ЛЕНЦ

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 24 апреля в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 28 человек, среди них 12 - дети.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы обратилось 75 человек (Владимир – 27 случаев, Ковровский район – 12 случаев, Муромский, район – 6 случаев, Меленковский, Александровский, Гусь-Хрустальный районы – 5 случаев, Вязниковский район – 3 случая, Гороховецкий, Петушинский, Суздальский районы – 2 случая, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский, Селивановский, Собинский, Судогодский районы – 1 случай), среди них 41 ребёнок.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.