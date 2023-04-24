Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 6:46

В Коврове семье отказали в выплате пособия на двух маленьких детей

В отделе соцзащиты обосновали это большой жилплощадью обратившихся
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Диана ИВАНОВА

Фото: Диана ИВАНОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которой было отказано в назначении пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Основанием для отказа послужил тот факт, что в собственности семьи находится две квартиры общей площадью 84,6 квадратных метра, что превышает требуемые для назначения пособия 24 «квадрата» на человека.

Однако выяснилось, что треть помещения, принадлежащего женщине, находится под арестом — судебные приставы наложили на него запрет на регистрационные действия.

Так как имущество, находящееся под арестом, в расчет брать при расчете пособия нельзя, прокуратура внесла в отдел социальной защиты Коврова и Ковровского района представление, которое не было удовлетворено. В итоге надзорное ведомство обратилось с иском в суд, который встал на сторону семьи.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.