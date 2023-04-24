Во Владимирской области 24 апреля коронавирус подтвержден у 49 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 апреля лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

12 случаев во Владимире, 6 - в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 заболевших в Муромском и Гороховецком районах, по 3 - в Александровском, Юрьев-Польском районах и Радужном, по 2 случая в Кольчугинском, Суздальском и Вязниковском районах, по 1 - в Судогодском, Собинском, Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184782 случая заболевания (51154 сл. в г. Владимире, 20073 сл. в Муромском, 21885 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8872 сл. в Кольчугинском, 11252 сл. в Александровском, 7388 сл. в Юрьев-Польском, 16681 сл. в Гусь-Хрустальном, 1769 сл. в Судогодском, 3670 сл. в Собинском, 2103 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4288 сл. в Камешковском, 3401 сл. в Гороховецком, 4696 сл. в Меленковском, 6210 сл. в Вязниковском, 6412 сл. в Суздальском, 2398 сл. в Селивановском).